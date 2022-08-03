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Adana haberleri: Adanaspor'da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı

Adana haberleri: Adanaspor'da Thomas Bruns ile yollar ayrıldı

Adana haber: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, tecrübeli futbolcu Thomas Bruns ile yollar ayrıldı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, tecrübeli futbolcu Thomas Bruns ile yollar ayrıldı.

Adanaspor'da, geçtiğimiz sezon takımda en fazla forma giyen futbolcular arasında bulunan Bruns ile yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Thomas Bruns ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adanaspor Spor Haberler

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