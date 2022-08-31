Adana haberleri | Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı Spor Haberleri Adana haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Berkan Güner'i transfer etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Berkan Güner'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki defans oyuncusu Berkan Güner ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Berkan Güner'in transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Spor Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa Adanaspor Spor Haberler

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