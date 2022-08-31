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Adana haberleri | Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Adana haberleri | Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı

Adana haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Berkan Güner'i transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Berkan Güner'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki defans oyuncusu Berkan Güner ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Berkan Güner'in transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Adanaspor Spor Haberler

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