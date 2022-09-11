Adana haberleri! Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek
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Adana spor haberi... Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor