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Adana haberleri | Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Adana haberleri | Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Spor Haberleri

Adana haberine göre Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 3-2 yenerek lige 3 puanla başlayan Adana ekibi, 2. haftada sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da 3-0 ile geçmişti.

Adana Demirspor, rakibi Fenerbahçe'yi de mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapmak istiyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Adana Demirspor rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor

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