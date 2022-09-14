Adana haberleri: Adana Demirspor, Rodrigues'in sakatlığının ciddi olmadığını açıkladı Spor Haberleri Adana habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Kevin Manuel Rodrigues'in Fransa'daki tedavisinin ardından yarın Türkiye'ye döneceğini duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Kevin Manuel Rodrigues'in Fransa'daki tedavisinin ardından yarın Türkiye'ye döneceğini duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ligin 6. haftasında pazartesi günü 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Manuel Rodrigues'in ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi. Rodrigues'in, Fransa'da tedavisi tamamlandıktan sonra yarın Türkiye'ye döneceği ifade edildi. Spor Kaynak: AA / Eren Bozkurt Adana Demirspor Trabzonspor Türkiye Fransa Spor Haberler

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