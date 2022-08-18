Adana haberleri! Adana Demirspor, Dzyuba'yı renklerine bağladı Adana haber... ADANA Demirspor, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı. ADANA Demirspor, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerine yer veridi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Adana haberleri! Adana Demirspor, Dzyuba'yı renklerine bağladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.