Adana haberleri! Adana Demirspor, Dzyuba'yı renklerine bağladı
Adana haber... ADANA Demirspor, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı.
ADANA Demirspor, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerine yer veridi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor