Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haberleri... Adana Demirspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Adana haberleri... Adana Demirspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adana spor haberi... Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Montella, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Trabzonspor maçını değerlendiren Montella, şöyle konuştu:

"Trabzonspor maçı zor ve motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Oynadığımız her maç gibi bu da bizim için bir test. Kırılma anı yaşanacağını zannetmiyorum. Biz adım adım ilerleyen bir takımız. Trabzonspor'un geçen sene hak ederek aldığı bir şampiyonluk var. Kadroyu da aslında Şampiyonlar Ligi'ne göre kurdular ama sonrasında Avrupa Ligi'nde devam ettiler. Biz kendimizi her zaman önde tutarak, kendi futbolumuzu oynayacağız."

Montella, Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaretinde Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile çekildiği fotoğrafın hatırlatılması üzerine, "Tabii ki de böyle anlar büyük zevk veriyor. Muslera da seneler boyunca İtalya'da oynadı. O da Roma'daydı. Belki de tarihimi biraz fazla bildiği için böyle bir yaklaşım gösterdi, o yüzden çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor

Vincenzo Montella Adana Demirspor Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title