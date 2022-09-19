Adana haberi! Süper Lig'de milli araya Adana Demirspor lider girdi

Adana gündem haberine göre Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, milli araya Adana Demirspor lider olarak girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, milli araya Adana Demirspor lider olarak girdi. Başakşehir'in gol yememe serisi 6 maça çıkarken, Galatasaray ve Fenerbahçe de taraftarı önünde kazanmasını bildi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. 4 maçta ev sahibi, 3 mücadelede de deplasman takımları galip geldi. 2 müsabakada ise beraberlik yaşandı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u sahasında 3-2 yenen Adana Demirspor, Antalyaspor'u da deplasmanda 3-0'lık sonuçla mağlup ederek 7. haftayı averajla lider tamamladı. Sahadan farklı yenilgiyle ayrılan Antalyaspor da üst üste 4. mağlubiyetini elde etti. Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada 2-0 geriye düşen Trabzonspor ise rakibini 3-2 ile geçmesini bildi.

GALATASARAY, KONYASPOR ENGELİNİ AŞTI

Haftaya liderlik koltuğunda giren Konyaspor, bu sezon kalesinde ilk golü Galatasaray deplasmanında gördü. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Aslan, üst üste 3. maçını da kazandı ve puanını 16'ya çıkarttı.

BAŞAKŞEHİR'İN SERİSİ SÜRÜYOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, ilk 5 maçta 13 puan toplayarak kalesini de gole kapatmayı başardı. Turuncu-lacivertliler, 7. haftada evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Başakşehir, haftayı 1 puanla kapatsa da gol yememe serisini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ'A, İSTANBULSPOR ENGELİ!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelede son anlara girilirken kalesinde gördüğü golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Son 2 lig maçında puan kaybeden siyah-beyazlılar, haftayı 14 puanda tamamladı.

FENERBAHÇE'DEN 5-0'LIK GALİBİYET

Fenerbahçe, 7. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-laciverliler, rakip filelere 5 gol atarak milli araya moralli girdi. Kanarya, 6 maçta 20 gol kaydederek ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1

A. Hatayspor: 0 - Y. Kayserispor: 4

Ümraniyespor: 1 - Kasımpaşa: 2

FT Antalyaspor: 0 - Adana Demirspor: 3

İstanbulspor: 2 - Beşiktaş: 2

Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2

MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 1

Fenerbahçe: 5 - Corendon Alanyaspor: 0

(İsmail Yasin Akçın - İHA)