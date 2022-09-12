Adana haberi | Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) Spor Haberleri Adana gündem haberi | Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u ağırladı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada Adana Demirspor'un hızlı gelişen atağında sağ kanatta topu kontrol eden Yusuf, ceza sahasına pasını gönderdi. Sağ çaprazda bulunan N'Diaye gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1 63. dakikada Trabzonspor'da Larsen, sağ kanattan sol ayağıyla orta yaptı. Kale saha ön çizgisi üzerinde sol çaprazda bulunan Trezeguet'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti. 66. dakikada Adana Demirspor serbest vuruş kullandı. Gökhan İnler'in kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top üst direğe de çarparak kornere çıktı. 70.dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru ceza sahası içi sol çaprazında köşeye doğru vuruş yaptı. Top yandan az farkla auta çıktı. 78. dakikada Adana Demirspor'da Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uğurcan, iki hamlede topu çıkardı. 79. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahasına doğru yönelip topu ağlara gönderen Belhanda'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 84. dakikada Trabzonspor'da Naci Ünüvar'ın topu pasının ardından ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 2-2 90+3. dakikada Adana Demirspor'da Trabzonspor yarı alanını geçen Samet Akaydın topu Akintola'ya aktardı. Akintola ise topu sağ kanattan bindiren Svensson'a gönderdi. Svensson'un ortasında topa dokunan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2 Stat: Yeni Adana Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xxx, Rakitskiy xx, Rodrigues xx (dk. 16 Abdurrahim xx), Stambouli xx (Gökhan dk. 64 x), N'Diaye xx, Emre xx (Bjarnason dk. 81?), Yusuf xx (Akintola dk. 64 x), Belhanda xx, Onyekuru xx (Guldbrandsen dk. 81?) Yedekler: Vedat, Semih, Assombalonga, İsmail, Dzyuba Teknik Direktör: Vincenzo Montella Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen xx, Bartra xx, Victor Hugo x, Eren xx, Gbamin x (Hamsik dk. 46 x), Bakasetas xx, Trezeguet xx (Naci dk. 81 ?), Umut xx, Bardhi xx (Abdulkadir dk. 46 x), Gomez x Yedekler: Muhammet, Siopis, Denswil, Yusuf, Doğucan, Emrehan, Lahtimi Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Rodrigues (dk. 10), N'Diaye (dk. 55), Samet (90+3) (Adana Demirspor), Bakasetas (dk.36 pen.), Umut (dk. 84) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Semih, Rakitskiy, Yusuf, Samet (Adana Demirspor), Gbamin, Bartra, Bardhi, Victor Hugo (Trabzonspor) (Umutcan İşledici - Zafer Şahin - Serkan Çetinkaya/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Trabzonspor Adana Spor Güncel Haberler

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