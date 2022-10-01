Adana gündem haberi: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Adana haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada Galatasaray ceza alanı sol köşe önünden serbest vuruş kazandı. Kerem'in kullandığı atışta, top barajdan geri döndü. 23. dakikada Galatasaray'ın atağından Mertens soldan taşıdığı topu ceza alanı çaprazından doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzanarak kornere gönderdi. 33. dakikada Adana Demirspor'un soldan atağında Onyekuru'unun taca çıkan topu çevirmesiyle Belhanda'ya geldi. Bu oyuncu ceza alanına kadar girip şut çekti. Defanstan dönen topu Yusuf arka direğe gönderdi. Topu kontrol eden Onyekuru yerden şut çekti, kaleci Muslera uzanıp geri çeldi. Bu kez Ndiaye, kaleciden önce topu alıp şut çekti, yandan dışarı çıktı. 45. dakikada Galatasaray'ın rakip ceza sahasının 2 metre dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Mertens, doğrudan kaleye sert şut çekti. Kaleci Ertaç'tan dönen top ceza sahası içinde karambolde kaldı ve ardından Adana Demirspor savunması tarafından uzaklaştırıldı. Stat: Yeni Adana Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xx, Semih xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, N'diaye xx, Yusuf xx, Emre xx, Belhanda xx, Onyekuru xx Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Manev, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Assombalonga, Guldbrandsen, Dzyuba Teknik Direktör: Vincenzo Montella Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdülkerim xx, Dubois xx, Torreira xx, Midtdsjö xx, Yunus xx, Kerem xx, Mertens xx, Gomis xx Yedekler: Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Seferovic, Berkan Kutlu, Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Metehan Teknik Direktör: Okan Buruk Sarı kart: Stambouli (Adana Demirspor) (Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Galatasaray Adana Spor Güncel Haberler

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