Adana haberi... Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Spor Haberleri Adana spor haberi | Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Adana Demirspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede dörder galibiyet ve yenilgiyle, bir beraberlik yaşayan Kasımpaşa, haftaya 13 puanla 9. sırada girdi. Ligin zirvesinde bulunan Adana Demirspor ise 6 maçtır yenilmiyor. Yaptığı karşılaşmaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlup ayrılan Adana temsilcisi, hanesine 18 puan yazdırdı. Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Valentin Eysseric ile sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ve Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaynak: AA / Spor Adana Demirspor Kasımpaşa Adana Spor Haberler

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