Adana haber... Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, sergiledikleri mücadele için takımını kutladı.

Montella, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının müsabaka sonuna kadar hiç pes etmeden mücadele verdiğini belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gösterdikleri futboldan hoşnut olmadığını aktaran Montella, şöyle konuştu:

"Takım ruhunu yansıtarak hiçbir şekilde pes etmeden gösterdiği mücadeleden ötürü ekibimi tebrik etmek istiyorum. İlk yarıda sergilediğimiz futboldan hiç hoşnut değilim. Çünkü oyunu bir ya da iki tane fazla futbolcuyla kurmaya çalıştık. Bunu aslında biz hiç yapmıyoruz. O yüzden bağlantılarımız biraz daha farklı oluştu ve rakibe merkez alanda fazla boşluk verdik. Aslında onların sevdiği şekilde geçiş oyununa izin verdik. Her şeye rağmen ilk yarı gol yedikten sonra da çok net iki tane pozisyon bulduk ama kaçırdık. İkinci yarıyla alakalı teknik anlamda şunu söyleyebilirim; devamlılık gösterdik. Hiçbir şekilde kendimizi geriye çekmedik. İstediğimiz skoru yakalamaya çalıştık. Sonuna kadar sabırlı bir şekilde devam ettik. O yüzden bu devamlılığı ve takım oyununu gösterdiğimiz için futbolcularımı tebrik ediyorum."