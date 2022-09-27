Adana gündem haberleri... Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti Spor Haberleri Adana haberlerine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi. İzinli olan Sergio Oliveira antrenmana katılmadı. Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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