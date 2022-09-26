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Adana haberi | Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Adana haberi | Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Edinilen Adana gelişmesine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

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