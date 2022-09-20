Adana haberi! Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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Adana spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.