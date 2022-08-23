Adana haberi! Adanaspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Gelen Adana haberine göre Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı. Çift kale maçla devam eden antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Yeni transfer Metehan Altunbaş da takımla ilk antrenmanına çıktı Spor Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Adanaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Adana haberi! Adanaspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.