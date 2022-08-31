Adana haberi! Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu Spor Haberleri Gelen Adana haberlerine göre Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu. Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi. Spor Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Mario Balotelli Adana Demirspor Spor Haberler

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