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Adana haberi! Adana Demirspor-Trabzonspor maçından notlar

Spor Haberleri

Adana haberi! Adana Demirspor-Trabzonspor maçından notlar

Adana spor haberi | Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo mavili futbol takımı, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez olarak çıktı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 5. haftasında deplasmanda 1-0 yendikleri HangiKredi Ümraniyespor karşısında ilk 11'de şans verdiği Muhammet Taha Tepe, Denswil ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11 yer vermedi. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Djaniny ise sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karadeniz ekibinde bu futbolcular yerine Uğurcan Çakır, Hugo, Larsen, Gomez ve Umut Bozok ilk 11'de yer aldı.

Adana Demirspor'da 2 değişiklik

Adana Demirspor ise geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru ilk 11 ile başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Hatayspor maçında görev verdiği Assombalonga'yı yedek kulübesinde oturturken, Tayyip Talha Sanuç ise Beşiktaş'a transfer olduğu için maçta yer almadı.

İtalyan teknik adam bu oyuncu yerine Rakitskyi'ye yer verirken Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba da Adana Demirspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdiler.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

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