Adana haberi! Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Adana haber... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor