Adana haberi... Adana Demirspor Giorgi Khabuliani'yi transfer etti Adana spor haberi... Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti. Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti. Gürcistan asıllı Giorgi Khabuliani transferini sosyal medya hesabından duyuran mavi-lacivertliler, forvet ve forvet arkası oynayan futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Geçtiğimiz sezon ülkesinin FC Telavi takımında oynadığı 15 maçta 2 gol atan Giorgi 18 yaşında. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Spor Haberler

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