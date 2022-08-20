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Adana haberi | Adana'da el yapımı tahta araçlar yarıştı

Adana haberi | Adana'da el yapımı tahta araçlar yarıştı

Spor Haberleri

Gelen Adana haberlerine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 3. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda vatandaşlar, kendi tasarladıkları araçlarla birinci olmaya çalıştı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 3. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda vatandaşlar, kendi tasarladıkları araçlarla birinci olmaya çalıştı.

Kamışlı Mahallesi'nde Pozantı Kaymakamlığı ve muhtarlık öncülüğünde yapılan "Tahta Ralli Araba Yarışları"na vatandaşların el emeğiyle hazırlanan 24 tahta araç katıldı.

Katılımcılar, 600 metrelik parkuru birinci tamamlamak için mücadele verdi.

Yarışı kazanan Ali Berke Akbay'a çeyrek altın hediye edildi.

Organizasyon komitesinden Yusuf Erdem, gazetecilere, bu yıl 3. kez düzenlenen yarışa katılımın arttığını belirterek, "Önceki senelerde 10 aracı geçmeyen yarışımıza bu yıl ilgi büyük oldu. Etkinliği gelecek yıl daha kapsamlı şekilde düzenlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Spor

Tragger Pozantı Adana Spor Haberler

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