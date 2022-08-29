Adana haber: Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı 1. Lige yükseldi Spor Haberleri Adana spor haberi: Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı, 2. Lig müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Satranç 1. Ligi'ne yükseldi. Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı, 2. Lig müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Satranç 1. Ligi'ne yükseldi. Belediyeden yapılan açıklamada, 22-28 Ağustos'ta Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarında şampiyon olan takımın 1. Lig'e yükselmeye hak kazandığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hedeflerinin başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu belirterek şampiyon olan sporcuları tebrik etti. Spor Kaynak: AA / Koray Kılıç Türkiye Seyhan Konya Spor Haberler

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