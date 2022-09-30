Adana gündem haberi: Galatasaray, Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi Spor Haberleri Adana gündem haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray Adana'ya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray Adana'ya geldi. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynadığı Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, Cumartesi akşam oynayacakları Adana Demirspor maçı için bugün Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin gelmesinden saatler önce, Galatasaraylı taraftalar Adana Şakirpaşa Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet havalimanından çıktığı esnada, taraftar grubu tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Ardından sarı-kırmızılı ekip havalimanından ayrılarak kalacakları otele gitti. (Süleyman Cenk İdaye -İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Galatasaray Adana Spor Güncel Haberler

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