Adana haber: Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Adana haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman dar alanda oyunla devam etti. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor