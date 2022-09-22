Adana haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Adana yerel gündem haberine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman dar alanda oyunla devam etti. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor