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Adana haber | Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti

Adana haber | Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisine devam etti

Spor Haberleri

Adana haberleri... Fenerbahçe, pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk çalışmaları yapıldı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Joshua King de tedaviyle tamamladı. Pedro ve Lemos ise antrenmanın tamamında takımla çalıştılar.

Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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