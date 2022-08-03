Adana haber! Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Çevirgen: Bu takımı, Avrupa'nın en büyüğü yapacağız

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen, "Başta Kadınlar Euroleague olmak üzere; yarıştığımız bütün kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz. Çukurova Basketbol'u Avrupa'nın en büyük takımı yapacağız" dedi.

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Çukurova Basketbol Kulübü'nde başkan Serdar Çevirgen bir açıklama yaptı. Gray ve January transferlerini tamamladıklarını aktaran Çevirgen, "Geçen sezon kadromuza katmayı planladığımız ancak sağlık sorunlarını gerekçe ederek, transferin son haftasında Mersin'e gelemeyeceğini bildiren ve bu nedenle FIBA'lık olduğumuz yıldız basketbolcu Chelsea Gray ile tüm sorunları çözerek, kendisini kulübümüze kazandırdık. Geçen yıl Euroleague şampiyonluğu yaşayan Briann January de önümüzdeki sezon bizimle olacak. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen ABD milli takımının oyun kurucularını transfer ederek, kadromuza son şeklini vermiş olduk. Transferlerimizin açıklanmasının ardından basketbol otoritelerince Euroleague şampiyonluğunun en büyük adayları arasında gösterilen kulübümüzü, Avrupa'nın en büyük takımı yapacağız" diye konuştu.Başarılı olabilmek için iddialı bir takım kurmanın önemini vurgulayan Çevirgen, "Başta Kadınlar Euroleague olmak üzere, yarıştığımız bütün kulvarlarda, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Gerektiği takdirde Ocak ayında yeni transferlerle takımımızı takviye edeceğiz" ifadesini kullandı.