Adana haber... Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti Adana haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, LASK Linz'den Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Lask Linz'den Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak LASK Linz forması giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Metehan Altunbaş ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Eskişehirspor altyapısından yetişen genç oyuncu, 2021'de LASK Linz'e transfer olmuştu. Spor AA / Fikret Kavğalı LASK Linz Adanaspor Spor Haberler

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