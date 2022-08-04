Adana haber... Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Adana haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, LASK Linz'den Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı.
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Lask Linz'den Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak LASK Linz forması giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Metehan Altunbaş ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Eskişehirspor altyapısından yetişen genç oyuncu, 2021'de LASK Linz'e transfer olmuştu.
AA / Fikret Kavğalı - Spor