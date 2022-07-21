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Adana haber... Adanaspor, Mehmet Sefa Etöz'ü transfer etti

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adana haber... Adanaspor, Mehmet Sefa Etöz'ü transfer etti

Adana habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Osmaniyespor'dan Mehmet Sefa Etöz'ü renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Osmaniyespor'dan Mehmet Sefa Etöz'ü renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 3. lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Sefa Etöz ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

AA / Fikret Kavğalı - Spor

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