Adana haber... Adanaspor, Mehmet Sefa Etöz'ü transfer etti
AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adana habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Osmaniyespor'dan Mehmet Sefa Etöz'ü renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Osmaniyespor'dan Mehmet Sefa Etöz'ü renklerine bağladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 3. lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Sefa Etöz ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
AA / Fikret Kavğalı - Spor