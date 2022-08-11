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Adana haber | Adanaspor, Lamin Jallow'u kadrosuna kattı

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Adana haber | Adanaspor, Lamin Jallow'u kadrosuna kattı

Adana gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İtalya'nın LR Vicenza takımından forvet Lamin Jallow'u transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İtalya'nın LR Vicenza takımından forvet Lamin Jallow'u transfer etti.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgün ile İstanbul'da bir araya gelen 26 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Gambiya A Milli Takımı'nda da forma giyen forvetin camiaya hayırlı olması dilendi.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Adanaspor İtalya Spor Haberler

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