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Adana haber! Adanaspor, Cem Özdemir ile yollarını ayırdı

Adana haber! Adanaspor, Cem Özdemir ile yollarını ayırdı

Adana haber... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Cem Özdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ve takım kaptanı Cem Özdemir'le yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Cem Özdemir ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ozan Efeoğlu - Spor

Cem Özdemir Adanaspor Spor Haberler

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