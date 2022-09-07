Adana haber... Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı
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Gelen Adana haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Adana Demirspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Töre'nin transfer edildiği duyuruldu. "Hoş geldin Gökhan Töre" notuyla yapılan paylaşımda, 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor