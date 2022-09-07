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Adana haber... Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Spor Haberleri

Adana haber... Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Gelen Adana haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gökhan Töre ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Adana Demirspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Töre'nin transfer edildiği duyuruldu. "Hoş geldin Gökhan Töre" notuyla yapılan paylaşımda, 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Gökhan Töre Spor Haberler

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