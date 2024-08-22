Adana Demirsporlu Futbolculara Kebap Ziyafeti
Adana Demirsporlu futbolcular, kebapçı Yaşar Aydın tarafından kebap ziyafetiyle karşılandı. Futbolcular, Aydın'ın kendi tarifi olan Boru Kebabı'nı yedi.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirsporlu futbolculara kebap ziyafeti verildi.
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adana Demirspor tesislerine giderek mavi-lacivertli ekibe kebap ziyafeti sundu. Futbolcular, mangal başına geçip kebap pişirdi. Daha sonra teknik ekip ve futbolcular, Aydın'ın kendi tarifi olan Boru Kebabı'nı yedi.
Antrenman sonrası bir araya gelen mavi-lacivertli futbolcular, Adana kebabı ziyafeti çekti.
Yaşar Aydın, "Adana Demirspor'umuz oyunuyla aslında lige güzel başladı. Bazı talihsizlikler sonucu 2 maçı da kaybetti. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. 3. haftadan itibaren galibiyetlerin gelecek inşallah. Bizlerinde Adanalılar olarak takımı maçlarında asla yalnız bırakmamız gerekiyor" dedi. - ADANA