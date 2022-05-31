Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı - Haberler

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor