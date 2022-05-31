Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı - Haberler

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Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Spor
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Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor

Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor Rizespor Spor Haberler

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