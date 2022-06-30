Adana Demirspor yeni sezona Bolu ve İtalya'da hazırlanacak - Haberler

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Adana Demirspor yeni sezona Bolu ve İtalya'da hazırlanacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor yeni sezona Bolu ve İtalya'da hazırlanacak

Adana Demirspor'da kamp programı belli oldu.

Adana Demirspor'da kamp programı belli oldu. Mavi-lacivertliler 2022-2023 sezonu öncesinde çalışmalarını önce Bolu'da ardından da İtalya'da gerçekleştirecek.

Adana Demirspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Cuma günü Bolu/Koru Hotel'de başlayacak. Birinci etap kampında iki hazırlık maçı oynayacak olan Adana Demirspor, 8 Temmuz'da Gaziantep FK ile, 12 Temmuz'da ise Katar'ın Umm Salal takımı ile karşılaşacak.

Mavi-lacivertliler 16 Temmuz'da sona erecek 1. etap çalışmalarının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında İtalya'da sürdürecek.

İtalya kampı programı ilerleyen günlerde belli olacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor 1 Temmuz İtalya Bolu Spor Haberler

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