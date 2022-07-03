Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de iki gün önce kampa giren Adana ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. AA / Zafer Göder - Spor Spor Haberler

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