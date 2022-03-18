Adana Demirspor, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde 45 puan ve averajla 7'inci sırada yer alan mavi-lacivertliler, 4'üncü sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
AA / Eren Bozkurt - Spor