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Adana Demirspor, yarın Altay'ı ağırlayacak

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, yarın Altay'ı ağırlayacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 49 puan ve 6'ncı sırada yer alan mavi-lacivertliler, 17'nci sıradaki İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Adana Demirspor 3-1 kazanmıştı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Altay, Adana, Spor, Haberler

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