Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Russo: Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, Beşiktaş maçının ardından, "Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Vincenzo Montella'nın maçın 77. dakikasında kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo katıldı. Russo yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmeye baktığınızda, biz maç biter bitmez soyunma odasına gittiğimizde, futbolcularımızın hepsini tebrik ettik açıkçası. Gerçekten müthiş performansla başladık maça. Sadece o değil, dördüncülüğü de garantilediğimiz bir maç oldu. Bu tarihi bir sonuç hepimiz için. Hani kulübümüz için, çalışanlarımız için, futbolcularımız için. Yani verdiğimiz o devamlılığı, gösterdiğimiz o devamlılıkla beraber her zamanki gösterdiğimiz ve büyük performansları yansıtıyor. Maçla alakalıysa şunu söylemem gerekiyor. Açıkça ilk yarı çok çok iyi başladık. Hatta 1-1 sonucu hak etmiyorduk açıkçası. Daha fazla gol atarak da bitirebilirdik ilk yarıyı. İkinci yarıda da iyi bir şekilde başladık. Akabinde gol yedik. Ama dediğim gibi büyük futbolculara sahip bir takıma karşı açıkçası kendimizi, kendi performansımızı değerlendirmeye baktığımızda çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz. İlk yarı özellikle bütün sahayı kapattık, daralttık ve dediğim gibi birkaç tane gol fazlasıyla bitirebilirdik. Üzüldüğümüz tek nokta yenilmezliğimizi bitirmemiz. Dördüncülüğü garantilememiz de çok önemliydi" diye konuştu. - ADANA