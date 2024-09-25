Adana Demirspor, Volkan Demirel ile Anlaşma Aşamasında
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı. Demirel'in son kararı bekleniyor.
Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi. Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Demirel, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi.
Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.