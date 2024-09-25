Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, Volkan Demirel ile Anlaşma Aşamasında

Adana Demirspor, Volkan Demirel ile Anlaşma Aşamasında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı. Demirel'in son kararı bekleniyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı. Demirel, mavi-lacivertlilerin son kararını bekliyor.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi. Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Demirel, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi.

Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Volkan Demirel 3-sayfa Futbol Spor

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi

Adnan Oktar'ı gölgede bırakacak! İşte Tosuncuk için istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });