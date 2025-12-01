Adana Demirspor ve Hatayspor Beraberlikle Ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, oyundan memnun olduğunu belirtti.

Yücel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Kazanabilecekleri bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Yücel, "Çocuklar çok arzulu ve istekli bir futbol sergilediler. Oyuna gayet iyi başladık, iyi futbol oynadık. Oyundan memnunum. Biraz daha dikkatli olabilsek, daha az hata yapsak galibiyet içten bile değildi." diye konuştu.

Atakaş Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş da Adana Demirspor'un bölge için önemli bir takım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Benim adıma kabul edilemez bir maç. Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık. Oyunun hiçbir bölümünde üstünlük kuramadık. Rakibe çok fazla atak şansı verdik. Girdiğimiz pozisyonlarda başarısız olduk. Bizim hikayemiz Adana Demirspor'un hikayesiyle kıyasladığımız bir önsöz gibi. Biz de benzer olaylar yaşıyoruz. Belki çok fazla dile getirmiyoruz bazı şeyleri. Neredeyse yabancı oyuncularımızın tamamı kulüple olan ilişiğini kesmiş durumda. Mevcut oyuncularımızı motive etme konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Tıkandığımız noktalar oluyor. Biz de sahipsiz kaldık. İstikrara ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreçte eğer devam edeceksem ikna ettiklerimle değil benimle inananlarla yola devam edeceğim."