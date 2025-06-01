Adana Demirspor ve Gaziantep FK 2-2 Berabere Kaldı
Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçta 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Golleri Nabil Alioui ve Alexandru Maxim ile Emmanuel Boateng kaydetti.
(ANKARA) - Adana Demirspor Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geldiği Gazantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in son hafatsında Adana Demirsapor Gaziantep Futbol Kulübü ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Alparslan Şen yönetti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini 11. ve 35. dakikalarda Nabil Alioui attı. Konuk takım Gaziantep FK'nın golleri ise 32. dakikada penalrıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boaten'ten geldi.
Kaynak: ANKA / Spor