Adana Demirspor ve Gaziantep FK 2-2 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Adana Demirspor Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geldiği Gazantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in son hafatsında Adana Demirsapor Gaziantep Futbol Kulübü ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Alparslan Şen yönetti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini 11. ve 35. dakikalarda Nabil Alioui attı. Konuk takım Gaziantep FK'nın golleri ise 32. dakikada penalrıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boaten'ten geldi.