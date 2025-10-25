Adana Demirspor, Vanspor FK'ya 4-2 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'ya 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Erdem'in uzun pasında topu kontrol eden Regis, sol köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

12. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cedric'in ortasında ceza sahası içinde Regis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

40. dakikada Jefferson'un pasında topla buluşan Cedric, plase vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Ancak maçın hakemi, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle golü iptal etti.

50. dakikada Caner'in hatalı pasında araya giren Vlachomitros'un pasını kontrol eden Bekir Can, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

53. dakikada Jefferson'un ara pasına hareketlenen Cedric, kaleci Murat'ı geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4.

74. dakikada Ahmet'in sağ tarafa gönderdiği pasta topla buluşan Kürşat, ceza sahasına yaptığı koşunun ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mert, Erdi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltıda topun başına geçen Salih Kavrazlı, sağ köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-4

Hakemler: Süleyman Bahadır, Samet Özkul, Kerem İlitangil

Adana Demirspor: Murat Eser, Ali Fidan, Yusuf Demirkıran, Yücel Gürol (Ali Arda Yıldız dk. 84), Kadir Karayiğit, Caner Kaban, Salih Kavrazlı, Mert Menemencioğlu (Barış Timur dk. 84), Sefa Gülay (Ahmet Bolat dk. 55), Gökdeniz Tunç (Kürşat Türkeş Küçük dk. 55), Ahmet Yılmaz (Kayra Saygan dk. 65)

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Enes Demirtaş, Demir Yavuz, Aykut Sarıkaya, Osman Kaynak

Teknik Direktör: Hilmi Bozkurt

Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Erdi Dikmen, Naby Oulare (Ensar Çavuşoğlu dk. 55), Lucas Africo (Ensar Çavuşoğlu dk. 67), Jefferson (Zan Jevsenak dk. 84), Regis Crespi (Mehmet Manış dk. 84), Erdem Seçgin, Faruk Can Genç, Vlachomitros (Hasan Bilal dk. 67), Ivan Cedric, Bekir Can Kara

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Aliou Traore, Batuhan Kör, Sebahattin Destici, Mehmet Özcan, Medeni Bingöl

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Kürşat Türkeş Küçük (dk. 74), Salih Kavrazlı (dk. 83 pen.) (Adana Demirspor), Regis (dk. 9 ve 12), Bekir Can (dk. 50), Cedric (dk. 53) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Ali Fidan, Yücel Gürol (Adana Demirspor), Erdi Dikkan (Vanspor) - ADANA