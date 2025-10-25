Adana Demirspor, Van Spor'a 4-2 Mağlup Oldu

Yusuf YILDIZ/ ADANA,

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Samet Özkul, Kerem İlitangil

ADANA DEMİRSPOR: Murat Eser, Ali Fidan, Yusuf Demirkıran, Yücel Gürol(Dk.84, Ali Arda Yıldız), Kadir Karayiğit, Caner Kaban, Salih Kavrazlı, Mert Menemencioğlu(Dk.84 Ali Arda Yıldız), Sefa Gülay(Dk.55 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç(Dk.55 Ahmet Türkeş Küçük), Ahmet Yılmaz(Dk.65 Kayra Saygan)

VAN SPOR FK: Çağlar Akbaba, Erdi Dikmen, Naby Oulare (Dk.55 Ensar Çavuşoğlu), Lucas Africo(Dk.67 Medeni Bingöl), Jefferson(Dk.84 Jevsenak), Regis Crespi(Dk.84 Mehmet Manış), Erdem Seçgin, Faruk Can Genç, Vlachomitros(Dk.67 Hasan Bilal), İvan Cedric, Bekir Can Kara

GOLLER: Dk.74 Ahmet Türkeş Küçük, Dk.83 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor) Dk.9 ve Dk.12 Regis, Dk.50 Bekir Can Kara, Dk.53 İvan Cedric ( Van Spor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Ali Fidan, Dk.73 Yücel Gürol ( Adana Demirspor) Dk.82 Erdi Dikmen ( Van Spor FK)

1'inci Lig'in 11'nci haftasında Adana Demir spor sahasında Van spor'a 4-2 mağlup oldu.

Van Spor FK, karşılaşmada 1-0 öne geçti. 9'ncu dakikada, Erdem'in uzun pasında topu kontrol eden Regis, ceza sahasının sağ köşesinden içeri girdikten sonra sağ ayağıyla sol köşeye yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

Van Spor farkı 2'ye çıkardı. 12'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Cedric, topu içeriye taşıdı. Köşeye inerek ceza sahasına çevirdiği topa Regis, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Regis, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

40'ıncı dakikada Adana Demir spor'un kullandığı korner vuruşunda, Van spor FK savunması topu kafayla uzaklaştırdı. Hızlı hücuma çıkan Van Spor'da Jefferson'un pasında topla buluşan İvan Cedric, sağ ayağıyla düzgün bir plase vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Van Spor FK farkı 3'e çıkardı. 50'nci dakikada Caner'in hatalı pasında araya giren Vlachomitros'un kafayla indirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Bekir Can, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Van Spor farkı 4'e çıkardı. 53'üncü dakikada merkezden gelişen atakta Jefferson'un ara pasına hareketlenen Ivan Cedric, kaleci Murat'ı geçtikten sonra yaptığı vuruşla takımının dördüncü golünü kaydetti: 0-4.

Adana Demirspor farkı 3'e indirdi. 74'üncü dakikada orta alanda gelişen atakta Ahmet'in sağ tarafa gönderdiği pasta topla buluşan Kürşat, ceza sahasına yaptığı koşunun ardından sol ayağıyla yaptığı vuruşla takımının ilk golünü kaydetti: 1-4.

Adana Demirspor 2'nci golünü kaydetti. 80'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert, Erdi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Salih Kavrazlı, topu sağ köşeden ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi. 2-4.

Maç Van Spor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.