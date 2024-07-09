Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Adana Demirspor'un geçtiğimiz gün 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Avustralyalı Teknik Direktör Michael Valkanis, takımın kamp yaptığı Bolu'ya gelerek kampa katıldı. Antrenman öncesinde teknik heyet ve kulüp personelleri ile bir araya gelen Valkanis, tanışmanın ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı. - ADANA