Adana Demirspor'un Tesislerinde Haciz İşlemi Başlatıldı

Güncelleme:
Mali sorunlar yaşayan Adana Demirspor'a alacaklarını tahsil edemeyen şirketler ve işten ayrılan personel, kulübün tesislerinde icra yoluyla haciz işlemi başlattı. Genç futbolcular antrenmana devam ederken, müzekkere memurları tesislerdeki eşya ve malzemelerin tespitini yapıyor.

TÜRKİYE'nin köklü kulüplerinden Adana Demirspor'a verdikleri hizmete karşı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle icra yoluna başvuran şirket, kişi ve personelin açtıkları dava sonucu kulübün tesislerinde haciz işlemi başlattı.

Adana Demirspor, son yıllardaki mali sorunlar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla zor günler yaşıyor. 1940 yılında kurulan Adana temsilcisine hizmet veren bazı şirket ile kişiler, alacaklarını tahsil edemediği için icra yoluna başvurdu. İşten ayrılan birçok personel de alacakları için mahkemelere dava açtı. Bugün sabah saatlerinde polis eşliğinde kulübün Yüreğir ilçesindeki tesislerine giden icra memurları, haciz işlemine başladı. Memurların, tesislerdeki malzeme ve eşyaların tespitini yaptıkları, bu sırada genç futbolcuların ise antrenmanı sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
