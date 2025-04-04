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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Avcı'dan Genç Oyuncular Vurgusu

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bellona Kayserispor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, genç oyunculara yapılan odaklanmanın önemini vurguladı ve gelecekteki planlamalarına dair bilgi verdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, "Genç oyuncularımız sahadaydı, baktığınızda bir nevi önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç oyuncularla yollarına devam ettiklerini belirtti.

Genç oyuncuların gelişimine destek olmaları gerektiğini vurgulayan Avcı, "Bugün gönül isterdi ki Adana Demirspor ruhuna uygun, daha önceki Avrupa mücadelesinde olduğu gibi takımın yanında olan taraftarın önünde coşkuyla oynamak. Bu çocukların ona ihtiyacı var. Destek olmadığı zaman maalesef yenen goller ve çok kırılgan yapı oyunu da etkiliyor." diye konuştu.

Avcı, Kayserispor'un orta sahada oyun kurmaması için maç öncesi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Attamah'ın tek ön libero pozisyonunda oynaması, oyunda bize olumlu yansıdı. Doğru baskıya gittik, ön bölgede doğru karşıladık. Yediğimiz iki gol birbirine benzer. Topa sahip olmaya çalıştık. Biraz daha ön bölgeye topu taşıyabilirdik. Orada Salih Kavrazlı ya da oyundan çıkana kadar Nabil Alioui'nin ön bölgeye koşularında eksik kaldık. O alanı kullanamadık. Oradaki alanı Tayfun Aydoğan ya da İzzet Çelik ile kullandıktan sonra bu sefer orta sahada ikinci topları alırken problem yaşadık. Genç oyuncularımız sahadaydı, baktığınızda bir nevi önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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