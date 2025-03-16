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Adana Demirspor'un Küme Düşmesi Kesinleşti

Adana Demirspor'un Küme Düşmesi Kesinleşti
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Trendyol Süper Lig 28. haftasında Adana Demirspor, yaşadığı sportif ve finansal sorunlar sonucu ligin bitimine 10 hafta kala küme düştü. Sezon boyunca 3 teknik direktör değişikliği yaşayan takım, çeşitli puan silme cezaları ile de karşılaştı.

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Adana Demirspor, 2024-2025 sezonunda yaşadığı sportif ve finansal sorunlar nedeniyle alt sıralardan kurtulamadı ve ligin bitimine 10 hafta kala lige veda etti. Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana ekibinde 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavi-lacivertliler 3 kez de puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında sahadan çekilen Adana ekibine 3 puan silme cezası uygulandı.

Son olarak ise FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.

Ligde bu sezon 26 maça çıkan mavi-lacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 20 mağlubiyet yaşadı. Ligin 28. haftasında bugün Bodrum FK'nın Çaykur Rizespor'u mağlup etmesiyle Adana Demirspor'un Trendyol 1. Lig'e düşmesi kesinleşti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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