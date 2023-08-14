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Adana Demirspor'un galibiyet kutlaması

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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra Kevin Rodrigues tribünlere girerek taraftarlar galibiyeti kutladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra Kevin Rodrigues tribünlere girerek taraftarlar galibiyeti kutladı.

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hakemi Ümit Öztürk'in bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar 2-1'lik galibiyeti kutlamaya başladı. Adana Demirspor'un Portekizli yıldızı Kevin Rodrigues tribünlere çıkarak taraftarlarla o coşkulu anları yaşadı.

Taraftarlar Rodrigues ile fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Rizespor Spor Haberler

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