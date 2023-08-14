Adana Demirspor'un galibiyet kutlaması
Spor Haberleri
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra Kevin Rodrigues tribünlere girerek taraftarlar galibiyeti kutladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra Kevin Rodrigues tribünlere girerek taraftarlar galibiyeti kutladı.
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hakemi Ümit Öztürk'in bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar 2-1'lik galibiyeti kutlamaya başladı. Adana Demirspor'un Portekizli yıldızı Kevin Rodrigues tribünlere çıkarak taraftarlarla o coşkulu anları yaşadı.
Taraftarlar Rodrigues ile fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor