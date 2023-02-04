Adana Demirspor, Ümraniyespor maçını sürdürdü
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Spor